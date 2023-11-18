المركب الشبابي والرياضي بعين دراهم "مكسب للجهة"

تقدّر الكلفة الجمليّة لإنجاز المركب الشبابي والرياضي بمعتمدية عين دراهم من ولاية جندوبة، من قبل وكالة التهذيب والتجديد العمراني، ب1،567 مليون دينار. ويعد المركب إحدى المكاسب التي حظيت بها الجهة، في اطار برنامج تهذيب وادماج الاحياء السكنية (الجيل الأول)، وفق ما أكده معتمد عين دراهم، فوزي الصغير، في تصريح ل(وات).



ويعد المركب الأوّل من نوعه وإضافة حقيقيّة للجهة، أيضا، بالنسبة لشباب المناطق المجاورة لعين دراهم، إذ يمكن استغلاله في إطار الأنشطة الرياضية والترفيهية، بحسب المسؤول ذاته.





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وتسعى السلطات المحلية، بحسب الصغير، للتنسيق مع المجتمع المدني والعمل على نشر ثقافة ممارسة الرياضة ومتابعة الأنشطة الثقافية في هذه المنطقة من الشمال الغربي لتونس.



وأقرّت مندوبة الشباب والرياضة بمعتمدية عين دراهم، نبيهة العرفاوي، بدورها، أنّ بعث المركب الشبابي والرياضي، سيحدث نقلة نوعية لشباب الجهة نظرا لتواجده في منطقة ذات كثافة سكانية هامّة ولقربه الجغرافي من المدرسة الإعدادية ومساهمته في استقطاب الناشئة عبر توفير النشاطات التربوية والتعليمية والتكوينية والتثقيفية ذات القيمة المضافة وتحصين الشباب في مواجهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.



وشدّدت العرفاوي، في هذا الشأن، على ان المراة ستحظى "بنصيب الأسد وفرصة الانتفاع من الخدمات المسداة داخل المركب الشبابي والرياضي، من خلال تعلم عديد الأنشطة والحرف، التي من شأنها أن تساعدها على الاندماج في الحياة الاجتماعية، علاوة على ممارستها للرياضة".



وأوضحت أنّ هذه المنشأة الشبابية والرياضية ستكون بمثابة قطب اشعاعي وفضاء مفتوحا امام الجمعيات الرياضية وذات التوجه الثقافي لتبدع وتقدم الإضافة للناشئة والمساهمة في النهوض بواقع الجهة.



يذكر أنّ المركب الشبابي والرياضي بعين دراهم، الذّي إنطلقت أشغاله منذ شهر نوفمبر 2020 واستوفت كامل مراحلها خلال سبتمبر 2023، يتكون من قاعة رياضات فردية (بمساحة 300 متر مربع) وحجرات ملابس وقاعات استحمام (بمساحة 155 متر مربع)



كما يتألف المركب من ملعب معشب اصطناعيا على مساحة 800 متر مربع، إضافة الى قاعة أنشطة اختصاص أولى بمساحة 100 متر مربع وقاعة أنشطة اختصاص ثانية وقاعة إعلامية فضلا عن جناح إداري وفضاء صحي بمساحة 24 متر مربع.



والجدير بالذكر أن تدخلات وكالة التهذيب والتجديد العمراني شملت، أيضا، تهذيب حي الازدهار وحي 2 مارس ببلدية عين دراهم، بكلفة ناهزت 2،2 مليون دينار.

وتضمنت هذه التدخلات تعبيد 5 كيلومترات من الطرقات وتركيز شبكة تصريف المياه المستعملة على امتداد 2،8 كلم، بحسب ما أكّده رئيس المشاريع بوكالة التهذيب والتجديد العمراني بولاية جندوبة، هشام المانسي.



وأضاف المانسي، في هذا الصدد، أنه تم تركيز شبكة توزيع مياه الشرب على امتداد 3 كلم وشبكة تصريف مياه الامطار، بطول 300 متر، فضلا، عن تركيز 172 نقطة إنارة وتحسين المسكن لفائدة 106 من السكّان بقيمة 500 ألف دينار.



وساهمت هذه المشاريع بحسب، المسؤول ذاته، في تحسين ظروف عيش المتساكنين وضمان سهولة التنقل داخل الأحياء وإدماجهم في سياق المدن عبر إضفاء تحسينات تساعد على رفع مستوى عيشهم والحد من ظاهرة النزوح نحو المدينة من خلال توفير مقومات العيش الكريم.