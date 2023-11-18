ارتفاع معدل سعر إنتاج دجاج اللحم والبيض في أكتوبر 2023

زاد معدل سعر إنتاج دجاج اللحم بنسبة 11،7 بالمائة خلال أكتوبر 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من 2022، بحسب مؤشرات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، السبت.



ومقارنة بشهر سبتمبر 2023 سجل سعر الإنتاج، خلال أكتوبر 2023، تراجعا بنسبة 12،3 بالمائة.





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وأظهرت مؤشرات المرصد ارتفاع معدل سعر البيض الموجّه إلى الإستهلاك مقارنة ب17،9 بالمائة خلال أكتوبر 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من 2022. وشهدت أسعار البيض زيادة طفيفة، في حدود 0،5 بالمائة، مقارنة بسبتمبر 2023.