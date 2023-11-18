قيمة صادرات تونس من التمور تزيد بنسبة 6،7 بالمائة خلال أكتوبر 2023

بلغت الصادرات التونسيّة من التمور خلال شهر أكتوبر 2023 قيمة 46،1 مليون دينار، اي بزيادة بنسبة 6،7 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من موسم 2022 /2023.



وقدّر حجم الكميّات المصدرة، بحسب المرصد الوطني للفلاحة، ب6،8 ألف طن بتراجع بنسبة 8،5 بالمائة مقارنة بالموسم المنقضي. وزاد معدل السعر خلال أكتوبر 2023 بنسبة 16،5 بالمائة وقدّر ب6،78 دينار للكلغ الواحد مقابل 5،82 دينار خلال أكتوبر 2022.





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وأظهرت مؤشرات المرصد، أيضا، أنّ صادرات زيت الزيتون التونسي خلال الموسم 2022 /2023 بلغ حجمها 194،6 ألف طن أي بتراجع بنسبة 3،5 بالمائة مقارنة بالموسم 2021 /2022. وتطوّرت قيمة الصادرات إلى 3422،4 مليون دينار لتقدر الزيادة ب54،7 بالمائة.



وارتفع معدل سعر زيت الزيتون خلال الأشهر 12 من الموسم ب60،2 بالمائة ليقدر ب17،59دينار الكيلوغرام مقابل معدل في حدود 10،98 دينار خلال الموسم المنقضي.