المرحلة الثانية من رالي "ريد فيمينين" في نسخته الاولى بالعمق الصحراوي جنوبي دوز

تحتضن منطقة تنبايين بالعمق الصحراوي جنوبي مدينة دوز المرحلة الثانية من رالي "ريد فيمينين" في نسخته الاولى بمشاركة اكثر من 50 متسابقة من بلجيكا وفرنسا.



ويمثل هذا الرالي حسب منظم الرالي من الجانب التونسي توفيق بن خليفة "احدى التظاهرات الداعمة للانشطة السياحية بالجنوب التونسي الذي يستقطب خلال هذه الفترة من السنة العديد من الراليات المتوجهة للعمق الصحراوي قصد التمتع بجمالية الطبيعة وتحدي الكثبان الرملية " مشيرا ان " النسخة الاولى من رالي "ريد فيمينين" تشهد مشاركة 50 متسابقة الى جانب 20 اطارا تنظيميا من فرنسا وبلجيكا سيمضون 3 ايام بصحراء تنبايين لممارسة عدة انشطة مختلفة تجمع بين سباقات العدو الريفي وسباقات الدراجات الهوائية ورياضة اليوغا.





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وابرز بن خليفة صباح اليوم السبت ل"وات" ان السباقات في هذا الرالي ستكون في شكل حلقات دائرية تنطلق من المخيم السياحي بتنبايين لتعود اليه لافتا الى ان المشاركات في هذه التظاهرة من محبي السياحة البيئية الذين يقصدون الصحراء للتمتع بطبيعتها البكر بعيدا عن ضجيج المدن وصخب السيارات والدراجات النارية.

وفي ذات الاطار، ثمن بن خليفة اختيار الجانب الفرنسي المنظم للرالي للوجهة التونسية لتنظيم هذه النسخة الاولى بالجنوب التونسي مما سينعكس ايجابا على المشهد السياحي بهذه الربوع خاصة وان مثل هذه التظاهرات تمثل فرصا تسويقية هامة للمنتوج السياحي التونسي الذي اصبح يراهن اكثر فاكثر على الجودة وعلى تثمين الخصائص الطبيعية للجهات وخاصة منها الصحراء التونسية باعتبارها تمثل قبلة محببة للمولعين بالعديد من الرياضات على غرار الرياضات الميكانيكية ورياضات التحدي للكثبان الرملية او المولعين بالسياحة البيئية التي تجد في امتداد الصحراء والواحات مشهدا متكاملا للاستمتاع والراحة.