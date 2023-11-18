المنستير: حجز أكثر من 5 اطنان من المواد الغذائية والعلفية والاحتفاظ بشخصين بسبب الاحتكار في المواد الحساسة خلال حملة جهوية

سجلت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير، خلال حملة جهوية للمراقبة الاقتصادية والصحية بالتعاون مع المصالح الأمنية لمنطقتي الأمن الوطني بالمنستير وقصر هلال والفرقة الجهوية للشرطة البلدية، 18 مخالفة اقتصادية وحجز 549ر5 اطنان من المواد الغذائية والعلفية والإحتفاظ بشخصين لضلوعهما في ممارسات احتكارية في المواد الحساسة ، وفق الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات.





وتعلقت المخالفات الاقتصادية باحتكار المواد الحساسة، والامتناع عن البيع، والزيادة غير القانونية في الأسعار، ومسك بضائع مجهولة المصدر، وتمثلت المحجوزات في 8ر1 طن من الخضر والغلال، وطنين (02) من الشعير العلفي المدعم، و220 كغ من السميد، و105 كغ من الكسكسي، و864 كغ من العجين الغذائي، و290 كغ من الفرينة الرفيعة، و270 كغ من الأرز مجهول المصدر، وسيقع إعادة ضخ الكميات المحجوزة بالمسالك القانونية وتأمين قيمتها لفائدة الخزينة العامة للدولة.



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ووقع خلال هذه الحملة الجهوية التي انتظمت يومي 15 و16 نوفمبر الجاري، اقتراح غلق محلين تجاريين بسبب المضاربة والاحتكار، حسب ذات المصدر.