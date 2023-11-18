تطاوين: جلسة العمل المنعقدة بحضور ممثلي المؤسسة التونسية للانشطة البترولية لم تفي بوعودها

اهتمت جلسة العمل، المنعقدة الجمعة، باشراف والي الجهة، حافظ الفيتوري وحضور وفد عن المؤسسة التونسية للانشطة البترولية، بالصعوبات التي يعيشها العاملون في شركة البيئة والغراسات والبستنة وشركة الجنوب للخدمات



وقال الكاتب العام للنقابة الاساسية لشركة البيئة والغراسات والبستنة، مبارك السياري، ان هذه الجلسة لم تفي بوعودها ولم تحقق مطالب العمال المتمثلة في تصنيف الشركة وصرف الاجور في الاجال والمفعول الرجعي لسنتي 2015 و 2016 والزيادات الاخيرة في الاجور





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ولم يصدر الى حد الان محضر الجلسة الذي يحدد التزامات المؤسسة التونسية للانشطة البترولية التي تشرف على هاتين الشركتين (شركة البيئة وشركة الخدمات) والحلول التي تطرحها حتى لا تتكرر عمليات التاخير في صرف الاجور وتفعيل الاتفاقات المبرمة ولا سيما اتفاق 5 نوفمبر 2022 الذي صادقت عليه رئاسة الحكومة





وافاد ان والي الجهة اكد له صرف اجور شهري نوفمبر وديسمبر في اجالها في انتظار ايجاد الحلول الجذرية والدائمة لهذه المؤسسة العمومية واضاف بان والي الجهة تعهد بعقد جلسة خلال الايام القادمة للبحث عن حلول على مستوى الولاية



وكان عمال واطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة نظموا مؤخرا عدة احتجاجات بلغت حد التصادم مع قوات الامن الذين منعوهم من اقتحام الولاية وقاموا باطلاق القنابل المسيلة للدموع عليهم بعد رميهم بالحجارة من قبل المحتجين



وكان والي الجهة، قد اكد لـ(وات)، ان رئاسة الحكومة اذنت بصرف اجور حوالي 2500 عامل واطار يعملون في هذه الشركة لشهري سبتمبر واكتوبر ومن المنتظر ان تصلهم خلال ايام

يذكر ان ممثلي المؤسسة التونسية للانشطة البترولية امتنعا عن تقديم اي تصريح اعلامي عقب هذا الاجتماع