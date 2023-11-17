تونس تستضيف ندوة حول التسويق والاتصال في عالم كرة القدم.

اكد خبراء من اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم، وأعضاء من الاتحاد الافريقي لكرة القدم، أندية و منتخبات شمال افريقيا على ضرورة مزيد العناية بمجال التسويق والاتصال لدورهما الحيوي في المساهمة في خلق موارد مالية اضافية تساعد في تغطية النفقات وتلبية الحاجيات للاندية.

وجاء ذلك خلال ندوة حول التسويق والاتصال في عالم كرة القدم، التأمت يوم الجمعة بالمركز العمران الشمالي، بتونس تحت عنوان "المستجدات والرهانات"، برعاية اتحاد شمال افريقيا والاتحاد الافريقي لكرة القدم، وذلك بمشاركة ثلة من الاتصاليين والمختصين الدوليين والقائمين على أقسام التسويق والاتصال في الاتحادات الوطنية الأعضاء ومندوبي الأندية المحترفة بتونس و الجزائر والمغرب وليبيا و مصر.

ويعتبر اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم أنّ تنظيم هذه الندوة يأتي من منطلق الوعي بضرورة مواكبة التحولات المتسارعة التي ما فتئ يعرفها عالم التسويق والاتصال وتأثيراته العميقة في المشهد الرياضي بشكل عام ورياضة كرة القدم على وجه الخصوص وتقييم مدى مسايرة الاتحادات الأعضاء والجمعيات الرياضية في بلدان المنطقة للتطور الحاصل في هذا المجال .





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وأكد عبد الحكيم الشلماني رئيس اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم أنّ التسويق والاتصال يحمل أهمية بالغة لدى النوادي والمنتخبات، مشيرا الى أنّ التآم مثل هذه الندوات سيكون له بعد ايجابي على جميع الأصعدة.

وأوضح أنّ اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم يحتاج اليوم الى مزيد الاهتمام بالاتصال والتسويق لجلب الممولين والرعاة وخلق الموارد، باعتبار أنّ دعم الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" والاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" لا يكفي، وفق تعبيره.

وبدوره أفاد محمود الهمامي الأمين العام لاتحاد شمال افريقيا لكرة القدم، أنّ التسويق يعد من الحلقات الهامة التي وجب المراهنة عليها، من خلال استغلال كافة الوسائل الممكنة، وتوظيف كل ما هو متاح للتعريف برياضة كرة القدم وتوفير عائدات مالية هامة.



ومن جهتها، أكدت ايميلي كاساليتي الخبيرة الدولية في الاتصال والتسويق، على ضرورة البحث عن رؤية مستقبلية و رسم خطط اتصالية مبتكرة تيسر على الجهات الرياضية جلب العلامات التجارية، واستهداف جمهور ورعاة من كافة أنحاء العالم.

وشددت على أنّ الأطراف الراعية تهتم بتحقيق النتائج و خلق الاستقرار لدى "الكيانات الرياضية"، داعية في هذا الشأن الجهات الرياضية الى أن يكون اختيارها واستهادفها للعلامات مدروسا، و تجسد نفسها شريكا في النجاح داخل وخارج الملعب.

ومن ناحيته، أبرز الاعلامي نبيل خيرات أنّ كرة القدم أضحت اليوم، في جانبها الاتصالي، صناعة و بضاعة، مشيرا الى أنّ تنامي ظاهرة الاحتكار في مايتعلق بالبثّ التلفزيوني لكبرى الأحداث الرياضية، في ظل تنامي و كثرة القنوات الخاصة والمتخصصة، أضرّ كثيرا باللعبة وقلّص من "الشغف"، ما يفرض ضرورة البحث عن حلول.



ومن جانبه، قال مراد الزغيدي المختص في الاتصال أنّ كثرة المنافسات الرياضية يعزز من دور التسويق و مزيد خلق الاهتمام و الولع بالرياضة عموما و بكرة القدم خصوصا، وذلك في ظل احتواء منطقة شمال افريقيا على ما يناهز 220 مليون مستهلك.

واعتبر أنّ التسويق بات مسالة جوهرية في تمويل رياضة كرة القدم، لافتا النظر الى أنّ اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم أمامه اليوم تحد كبير لفرض نفسه على الساحة الدولية، مشددا الى أنّ ذهابه نحو تكثيف تنظيم المنافسات سيسهم في جلب الموارد سواء كان ذلك عبر مسالة حقوق البث التلفزيوني أو غيرها.

وبدوره أعرب أحمد عادل الخبير في الشأن الرقمي أنّ التطور التكنولوجي اليوم يفرض مزيد الاهتمام بوسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا الى أنّ النجاح في مجال التسويق الرقمي يقتضي اكتساب مهارات في مجال الابتكار و التصميم لجلب الجمهور و المتفاعيلين، ومعرفة المتابعيين و تحديد المنافسين.

كما دعا محمد ثابت المستشار في مجال الاعلام والاتصال لدى الـ"كاف" و"الفيفا"، الى عدم التغافل على الوعي بالحقوق والواجبات، مع المستشهرين، مبرزا أنّ تطوير أدوات التسويق سيكون له أثر ايجابي على جميع المقاييس.





ومن جهتهم تحدث ممثلون عن اندية النادي الصفاقسي والاهلي المصري والزمالك المصري ونهضة بركان المغربي عن تجارب انديتهم في مجال الاتصال والتسويق، مؤكدين على أنّ رياضة كرة القدم تحولت الى صناعة ما يفرض على الجميع ضرورة مواكبة تطوراتها و تحولاتها





وستتطرق الندوة التي تختتم غدا السبت الى مسائل أخرى في علاقة بالاطار التشريعي المنظم للتسويق الرياضي وادارة صورة اللاعب وحقوق الملكية الفكرية المصاحبة لها.