مشاركة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية في المؤتمر رفيع المستوى لشبكة الهجرة الاوروبية بمدريد

أدّى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بن رجيبة، زيارة إلى مدريد يوم أمس الخميس، للمشاركة في المؤتمر رفيع المستوى لشبكة الهجرة الأوروبية، حول موضوع "تشكيل مستقبل الهجرة القانونية في الاتحاد الأوروبي: أين نحن وإلى أين نريد أن نذهب؟ "، وذلك في إطار الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي.



وشدد كاتب الدولة في مداخلته، حول المحور المخصص لموضوع "البعد الخارجي لسياسات هجرة اليد العاملة - الأدوات والممارسات الجيدة"، على ضرورة التعاطي مع ظاهرة الهجرة العابرة للحدود الوطنية من خلال سياسات توافقيّة، وفقا لمقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار الأسباب العميقة لهذه الظاهرة وتعطي الأولوية للبعد التنموي والهجرة الدائرية والعمالة الموسمية. وشدد أيضا على أهمية تضافر الجهود لمواجهة هذا التحدي، بما في ذلك من خلال تعزيز طرق الهجرة القانونية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية مساء اليوم الجمعة.





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والتقى كاتب الدولة خلال هذه الزيارة، كاتبة الدولة للشؤون الخارجية والشاملة لدى وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في مملكة إسبانيا "انجلاس مورينو بو"، حيث اعرب المسؤولان عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الممتازة بين البلدين وتطرق الى ملفات التعاون الثنائي، مؤكدين اهتمام الطرفين بتعزيز ديناميكية المشاورات، بما في ذلك في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما الوضع في غزة والحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.



كما التقى بن رجيبة كاتبة الدولة للهجرة لدى وزير الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة "ازبال كاسترو فارنانديز"، وتمت خلال هذا اللقاء مناقشة الفرص التي تتيحها الهجرة القانونية، في إشارة إلى المناقشات الجارية من أجل إبرام مذكرة تفاهم حول الهجرة بين تونس وإسبانيا.

