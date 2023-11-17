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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - النادي الافريقي يستضيف النجم الساحلي بقاعة القرجاني

Publié le Vendredi 17 Novembre 2023 - 19:13 قراءة: 0 د, 25 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة، مساء اليوم الجمعة، ان مباراة النادي الافريقي والنجم الساحلي لحساب الجولة التاسعة للبطولة الوطنية المحترفة ستقام غدا بقاعة القرجاني بعد ان كانت مقررة بالحمامات.


وفي ما يلي تذكير ببرنامج مقابلات الجولة التاسعة المقررة غدا السبت بداية من الساعة السادسة مساء:
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في القيروان
شبيبة القيروان - شيسية المنازه
في قرمبالية
الدالية الرياضية بقرمبالية - نجم حلق الوادي
في القرجاني
النادي الافريقي - النجم الساحلي
في نابل
الملعب النابلي - النجم الرادسي
في الزهراء
الزهراء الرياضية - الاتحاد المنستيري


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