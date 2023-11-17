خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون لمخالفة لوائح البطولة الانقليزية الممتازة

قالت رابطة البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم اليوم الجمعة إنها خصمت عشر نقاط من رصيد نادي إيفرتون لمخالفته لوائح البطولة الخاصة بالأرباح والديمومة خلال موسم 2021-2022.

وأضافت الرابطة "خلصت اللجنة إلى أن الحسابات الخاصة بإيفرتون خلال الفترة المذكورة كشفت عن خسائر بقيمة 124.5 مليون جنيه إسترليني (154.70 مليون دولار) ما يعني أنها تتجاوز المبلغ المسموح به وهو 105 ملايين جنيه إسترليني.



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