انطلاق الأيام الترويجية لمختلف منتجات الرمان المحلية لأهم أقطاب الانتاج

انطلقت اليوم الجمعة بأحد المساحات التجارية الكبرى بالعاصمة الأيام الترويجية للرمان بمختلف منتجات الرمان المحلية بأهم أقطاب الإنتاج ومن رمان قابس المتحصل على التسمية المثبتة للأصل (AOC)ولرمان تستور الذي يجري اعداد ملفه للحصول على نفس التسمية.



تونس 17 نوفمبر 2023 (وات) انطلقت، الجمعة، الأيام الترويجية للرمان ومختلف المنتجات المستخرجة منه لأهم أقطاب الإنتاج، ويتعلّق الأمر برمّان قابس المتحصل على التسمية المثبتة للأصل (AOC) ورمّان تستور، الجاري إعداد الملف الخاصّ به للحصول على التسمية ذاتها.





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وتهدف هذه التظاهرة، المنظمة بإحدى المساحات الكبرى بالعاصمة، والتي تتواصل فعالياتها إلى غاية الأحد 19 نوفمبر 2023، وينظمها المجمع المهني المشترك للغلال، إلى مزيد التعريف بأهمية المنتوجات المحلية، خاصّة، والحاصلة على التسمية المثبتة للأصل ومزاياها على مستوى طرق الإنتاج وتعزيز نفاذها إلى السوق الداخلية.

وترمي التظاهرة إلى تشجيع التونسي على استهلاك ثمرة الرمان ذات المزايا الغذائية الهامّة.



كما تم عرض بعض المنتجات المشتقة من الرمان على غرار العصير و"الرب" والمعجون والمثلجات في إطار تثمين منتوج الرمان.



ويتم بمناسبة تنظيم هذه الأيّام الترويجية عرض مختلف منتجات الرّمان المحليّة بأهم أقطاب الانتاج (قابس والقيروان ونابل وباجة) مع اعتماد سعار مناسبة.



وتشير تقديرات المجمع المهني المشترك للغلال الى تسجيل نقص على مستوى صابة الرمان اذ من المتوقع أن يكون الإنتاج الوطني في حدود 96 ألف طن مقابل 102 ألف طن في الموسم الفارط وتمثل قابس وباجة ونابل والقيروان أهم أقطاب الإنتاج



وبلغ اجمالي صادرات الرمان 7795 طنا منذ انطلاق موسم التصدير يوم 28 سبتمبر 2023 الى غاية يوم 16 نوفمبر 2023.