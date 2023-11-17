سوسة: ولاية سوسة احتلت المرتبة الاولى وطنيا في نسبة استهلاك اعتمادات الدفع (الوالي)

احتلت ولاية سوسة مرتبة متقدمة على المستوى الوطني في نسبة استهلاك الاعتمادات، حيث بلغ حجم اعتمادات التعهد الى غاية موفى جويلية الماضي 5ر67 مليون دينار، وفق ما اكده والي الجهة نبيل الفرجاني خلال اشرافه مساء امس الخميس، على اشغال الدورة العادية الثالثة للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لسنة 2023.





واضاف الفرجاني ان ولاية سوسة احتلت المرتبة الاولى في نسبة استهلاك اعتمادات الدفع، حيث بلغت نسبة استهلاك هذه الاعتمادات 65 بالمائة أي ما يعادل 1ر39 مليون دينار، وثمن الوالي المجهودات المبذولة من طرف الادارات والهياكل الجهوية التي ساهمت في الاحراز على هذه المرتبة المتقدمة طيلة السنوات الاخيرة.



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واستعرض بالمناسبة جملة من المؤشرات التنموية خلال الفترة المنقضية والتي اتسمت بالخصوص بتطور عروض الشغل بنسبة 24 بالمائة وانخفاض طلبات الشغل الى غاية موفى أكتوبر المنقضي بنسبة فاقت 11 بالمائة، وعرفت في هذا السياق عمليات التشغيل المباشر تطورا قدر بأكثر من 24 بالمائة، حيث بلغت 4337 عملية تشغيل منها 1776 لفائدة أصحاب الشهادات العليا.

كما ساهمت البرامج النشيطة للتشغيل في ادماج طالبي الشغل في الحياة المهنية خاصة بالنسبة لحاملي الشهادات العليا، حيث تم ادماج 8119 منتفعا في برنامج التربصات للاعداد للحياة المهنية و362 منتفعا بعقد الكرامة و81 منتفعا بعقود الخدمة المدنية التطوعية، وذلك الى جانب 6816 منتفعا بعقود تربص في مختلف البرامج.