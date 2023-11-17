سوسة تستضيف الملتقى الأولمبي الأول للشباب

تنظم اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية من 17 إلى 19 ديسمبر المقبل باحد فنادق سوسة الملتقى الأولمبي الأول للشباب وذلك في سياق الترويج للقيم الأولمبية لدى جمهور الشاب وإثارة اهتمامهم بالرياضة كأحد المهام الرئيسية للحركة الأولمبية

ويهدف الملتقى الذي يعد احد محاور خطة اللجنة الاولمبية التونسية برئاس محرز بوصيان عضو اللجنة الاولمبية الدولية لنقل القيم الأولمبية وتعريف الشباب بالممارسة الرياضية ومضامين التعليم الأولمبي، بما يسهل اندماجهم الاجتماعي.

ويشارك في الملتقى قرابة 250 من الشباب التلمذي (من 12 إلى 18 عامًا)من عدة معاهد وجامعات وطنية .

وسيستفيد التلاميذ من المشاركة في أنشطة بدنية ورياضية فردية أو جماعية و أنشطة ثقافية وفنية وعلمية والتعبير عن القيم الأولمبية من خلال الفن والاكتشاف العلمي والتوعية بالقيم الأولمبية وغيرها.

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