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المرسى: دورية أمنية تطيح بمجرم خطير تخصص السرقة من داخل السيارات الفخمة وحجز كميات من المسروق بمنزله !!

Publié le Vendredi 17 Novembre 2023 - 10:13 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تمكن أول أمس اعوان فرقة الشرطة العدلية بالمرسى وخلال القيام بدورية أمنية لصالح الأمن العام بالجهة، من القبض على شاب لفت انتباههم حيث ظهرت عليه علامات الإرتباك محاولا التحصن بالفرار.

وبتفتيشه عُثر بحوزته على سماعات ومفكي براغي وقد أكّد خلال التحري معه أنه قام بسرقتها من إحدى السيارات الراسية بالجهة.

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و بالتنسيق مع النيابة العمومية بعد التعريف بمحل سكناه الذي يتسوغه أمكن للوحدات الأمنية المذكورة حجز كمية من المسروق على غرار ساعات يدوية، أدوات تجميل، نظارات شمسية، قوارير عطر ومبلغ مالي قدره 250 دينار.

باستشارة ممثل النيابة العمومية بعد أن اعترف المعني وأن كامل المحجوز متأت من جرائم السرقة من داخل سيارات بمختلف الجهات، وقد تم الاذن بالإحتفاظ بالمعني والأبحاث متواصلة على صعيد الفرقة.


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