عقد المدرب انطونيو جاكوب مع المنتخب الوطني للكرة الطائرة ينتهي موفى ديسمبر المقبل ولا نية لتجديده ولا مبرر لاستعجال تعيين مدرب جديد

اصبح انهاء التعاقد مع المدرب الايطالي للمنتخب التونسي للكرة الطائرة انطونيو جاكوب امرا محسوما لدى الجهات المسؤولة عن الكرة الطائرة التونسية حيث ان عقد المدرب الايطالي ينتهي في موفى شهر ديسمبر المقبل و لانية لتجديده.



ويذكر ان نتائج المنتخب الوطني لكرة الطائرة تراجعت كثيرا في الاشهر الماضية وخرج من الدور ربع النهائي من منافسات بطولة أفريقيا للأمم للكرة الطائرة التي اقيمت في القاهرة في سبتمبر الماضي بعد هزيمته أمام نظيره الكاميروني (1-3) . واكتفى بمركز خامس مخيب في البطولة الافريقية وفوت في الدفاع عن لقبه .

كما عرف المنتخب الوطني للكرة الطائرة فشلا ذريعا في الدورة التأهيلية لأولمبياد باريس 2024 التي اقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو في اكتوبر الماضي وانهزم في كل المقابلات السبع التي خاضها.



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"وحيث ان المنتخب التونسي سيكون في راحة خلال الفترة المقبلة وليست له استحقاقات ومواعيد هامة تذكر في "اجندا" عام 2024 وحتى فرصة المشاركة في بطولة العالم المقبلة تبقى رهينة ترتيب المنتخب في التصنيف العالمي فانه لا فائدة في استعجال تعيين مدرب وطني جديد حاليا للمنتخب التونسي" في نظر رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة منير بن سليمان الذي اكد ان كل الجهود منصبة حاليا على اعداد افضل الظروف لعقد جلسة عامة انتخابية في العام المقبل لتامين نطلاقة جديدة لعمل المكتب الجامعي في مناخات افضل.



وشدد بن سليمان في تصريح لوكالة (وات) على انه ليس من اللائق والمعقول ان يتم تعيين مدرب جديد قبل ان يتسلم المكتب الجديد مهامه بعد الجلسة العامة الانتخابية المقررة بعد بضعة اشهر مضيفا ان خيار تعيين المدرب الجديد سيكون من مهام ومسؤولية المكتب الجامعي الجديد.



واكد على حرص المكتب الحالي على تنظيم ايام تكوينية لفائدة ادارييي ومسيري الهياكل المعنية بتسيير مختلف هياكل الكرة الطائرة التونسية للارتقاء بمستوى الاداء الاداري لمختلف الهياكل التابعة للجامعة وذلك بالتعاون مع عدد من الخباراء في المجال