قبلي: اقرار تنفيذ اضراب عام حضوري للاطارت شبه الطبية بالمستشفى الجهوي يوم 29 نوفمبر الجاري

اصدر الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي، عشية امس الخميس، لائحة، اعلن فيها عن تنفيذ اضراب جهوي حضوري، من قبل الاطارات شبه الطبية للمستشفى الجهوي، يوم 29 نوفمبر الجاري.



وياتي الاعلان عن الاضراب، وفق ما جاء في لائحة الاضراب بسبب "تواصل الهرسلة، من قبل مديرة المستشفى الجهوي تجاه اطارات واعوان المؤسسة، والمناخ الاجتماعي المتردي بالمستشفى، وتواصل حرمان العمال من ازياء العمل، وعدم الايفاء بتعهدات الادارة في خلاص المنح والنقص الفادح في الادوية والمعدات الطبية دون اية خطوة جدية، والمحاباة في النقل، والمظالم تجاه النظار، والمشاريع المعطلة دون تقدم في ظل الادارة الحالية"، وفق ما ورد في نص اللائحة.





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واوضح ممثل الفرع الجامعي للصحة بقبلي عبد الوهاب بن سالم لصحفي "وات" ان هذا الاضراب، ياتي بعد تنفيذ سلسلة من الوقفات الاحتجاجية اليومية، من قبل الاطارات شبه الطبية، للتعبير عن رفض "ما يتعرضون له من هرسلة ادت الى تردي المناخ الاجتماعي بالمستشفى الجهوي، وفق تعبيره.