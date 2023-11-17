صفاقس : ورشة عمل حول "دور الاقتصاد الدائري في تطوير المؤسسات"

مثل موضوع "دور الاقتصاد الدائري في تطوير المؤسسات" ، محور ورشة عمل انتظمت يوم الخميس بمقر غرفة التجارة والصناعة بصفاقس.



وافاد المدير العام لغرفة التجارة والصناعة بصفاقس، هشام اللومي، في تصريح اعلامي، ان "ورشة العمل تتنزل في اطار برامج الغرفة الهادفة الى تاطير وتمكين المؤسسات الاقتصادية الموجودة بالجهة من المعطيات المتعلقة بالاقتصاد والتنمية، والتشجيع على الاستثمار في مجالات جديدة ابرزها الاقتصاد الدائري لما بات له من اهمية على النطاق العالمي والمحلي، المتمثلة اساسا في ترشيد تثمين الموارد لتحقيق الاستغلال الجيد لمنتجات ومخرجات منظومة الاقتصاد""





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واضاف اللومي، ان "الاقتصاد الدائري له آليات وقوانين وتشجيعات صلب التشريعات التونسية سواء في قانون المالية الفارط او الحالي وحتى في مجلة الاستثمار من اجل استغلال الطاقة والنفايات وتثمينها بشكل جيد، وتشجيع الصناعيين وخاصة الباعثين الشبان الذين يرغبون في الانتصاب لحسابهم الخاص للاستثمار في مجال الاقتصاد الدائري



وخلص الى القول ان "الاقتصاد الدائري يساهم في حل عديد الازمات الاقتصادية والاجتماعية باعتبار تعدد مجالات الاستثمار فيه مثل تثمين النفايات والمجال الرقمي والابتكار بما يساهم في دفع عجلة الانتاج والتشغيل ويشجع الباعثين الشبان والصناعات الكبرى على اعادة النظر في مخرجاتهم التي هي بصدد الاتلاف والتي تعد على حساب اقتصادنا والمجموعة الوطنية، وتندرج في الموارد الطبيعية التي اصبحت شحيحة "جدا ليس تونس فحسب بل في العالم اجمع، وتستوجب رد الاعتبار اليها واعادة توظيفها .



من جهته، اكد الخبير الدولي في الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة، فوزي شكري، على "اهمية الاقتصاد الدائري في تنمية المؤسسات الاقتصادية الصغرى منها والمتوسطة والكبرى كل حسب طبيعة انشطتها صناعية كانت او فلاحية او تجارية او خدماتية"، داعيا الى ضرورة تحسيس الباعثين الشبان وحتى المؤسسات الاقتصادية الموجودة والقائمة باهمية الانخراط في منظومة الاقتصاد الدائري لما لها من اهمية في تخفيض الكلفة على المؤسسة وضمان ديمومة المؤسسة داخل السوق".



واوضح ذات المتحدث، "رغم مجهودات الدولة التونسية الرامية الى تشجيع المؤسسات الاقتصادية على الانخراط والاندماج في منظومة الاقتصاد الدائري، من خلال التشريعات والقوانين والنصوص الترتيبية التي وضعتها في هذا المجال والدورات التكوينية التي تنظمها من حين الى آخر للتحسيس باهمية الاقتصاد الدائري، غير ان مجهودات الدولة هذه على اهميتها تبقى غير كافية امام ارادة ووعي اصحاب المؤسسات الاقتصادية بضرورة الانخراط والاندماج في منظومة الاقتصاد الدائري من اجل تفادي الآدءات المسلطة عليها من قبل الدولة وضمان ديموتها داخل السوق"، وفق تقديره.



ودعا الى ضرورة تظافر مجهودات مؤسسات الدولة والباعثين الشبان من اجل انتشار منظومة الاقتصاد الدائري في تونس في غضون السنوات القليلة القادمة.