جندوبة : خبراء ومختصون يناقشون واقع القطاع الغابي وآفاق تطويره في ظلّ التغيرات المناخية

ناقش عدد من الخبراء المختصين في المجال الغابي وعدد من ممثلي الهياكل العمومية والجمعيات الأهلية والمجامع المهنية بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، خلال ملتقى انتظم، اليوم الخميس، بمقر المعهد الوطني لللزراعات الكبرى، واقع القطاع الغابي وأهميته الايكولوجية والاقتصادية والاجتماعية وما يستوجبه من تدخّلات وحلول في ظلّ التغيرات المناخية التي ألحقت به أضرارا متفاوتة أبرزها الحرائق واستنزاف الموارد المائية والتدهور البيئي.





ووفق الخبراء المحاضرين، فإن نسبة التدهور الغابي السنوية تفوق 11 بالمائة، بما ينذر بمخاطر جدية في حال عدم تدارك الوضع ووضع خطط استراتيجية قادرة على معالجة الاخلالات والنقائص، سيما مع حجم الخسائر المسجّلة سنويا على غرار خسائر الحرائق التي بلغت سنة 2022 حوالي 8900 هكتار، وسنة 2021 نحو 24 ألفا و900 هكتار، مقابل 1178 هكتار سنة 2018، وفاق في ولاية جندوبة 3500 هكتار منها أكثر من 1100 هكتار في منطقة ملولة من معتمدية طبرقة وحدها.



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وتمحورت توصيات الخبراء حول اعتبار القطاع الغابي أحد مكونات عناصر التنمية الفلاحية الشاملة، والتركيز على الوظائف الاقتصادية والاجتماعية في تنمية الثروات الغابية، والعمل على تشريك القطاع الخاص والمحافظة على الاحياء البرية والنباتية، والعناية بالجانب الاجتماعي للغطاء الغابي والرعوي، فضلا عن معالجة الأوضاع العقارية التي أعاقت الاستثمار ونقص الموارد البشرية، والحدّ من تراكم الظروف الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية، وإرساء حوكمة محلية للتصرف في الموارد الغابية، والشروع في إعادة هيكلة الإدارة العامة، وتمويل القطاع ودعم المكاسب.

ويساهم القطاع الغابي البالغة مساحته 5،7 ملايين هكتار منها 4 ملايين هكتار مراع بنحو 1،33 بالمائة من الإنتاج المحلي الخام، وبين 15 الى 25 بالمائة من حاجيات القطيع، و14 بالمائة من الطاقة، ونحو 30 بالمائة من الدخل السنوي للسكان كما يوفر نحو 6 ملايين يوم عمل.

وبلغت المداخيل المباشرة للقطاع الغابي سنة 2022 نحو 22 ملايين دينار نحو 8،5 مليون دينار منها متأتية من الخفاف، و7،8 ملايين دينار متأتية من الحطب مقابل 100 مليون دينار مداخيل غير مباشرة.

