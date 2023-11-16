باريس سان جيرمان يفتح باب رحيل مبابي الى ريال مدريد مجانا

نقلت صحيفة "آس" الإسبانية اليوم الخميس استنادا الى مصادر وصفتها بالموثوقة ان إدارة باريس سان جيرمان تستبعد حاليا فكرة تقديم أي عرض لتجديد عقد نجمها الفرنسي كليان مبابي وهو ما قد يعني رحيله مجانا الى ريال مدريد في "الميركاتو" الصيفي المقبل.

وأضافت الصحيفة الاسبانية ان النادي الفرنسي يبني آماله فقط على أن يفي كليان مبابي بالاتفاق الحالي ويقوم بتنشيط شرط التمديد لعام إضافي حتى 2025".

وأفاد ذات التقرير بأن مبابي "عانى خلال السنوات الماضية نظرا لوجود نيمار الذي كان لديه وزن أكبر في النادي لأسباب تسويقية واقتصادية" موضحة ان الشاب الفرنسي "سيواجه نفس المشكلة حال قرر الانتقال لريال مدريد بنهاية الموسم الحالي أين سيجد بانتظاره فينيسيوس جونيور".

وسيكون الباب مفتوحا أمام ريال مدريد لضم مبابي مجانا حيث ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي ولا توجد أي إغراءات من نادي العاصمة الفرنسية لإقناعه بالبقاء.



...





