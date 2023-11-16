انطلاق اول بوابة وطنية للمبادرة الخاصة والاحاطة بالباعثين الشبان

انطلقت، اليوم الخميس، بالعاصمة، رسميا اول بوابة وطنية للمبادرة الخاصة moubader.tn وهي بوابة تعنى بالاحاطة بالباعثين الشبان، وتاطيرهم وتوجيهم.



وتتنزل هذه المنصة الجديدة في اطار تنفيذ سياسة الحكومة الرامية الى رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات وخصوصا بالنسبة للباعثين الشبان.





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وأوضح رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني، عبد القادر الجمالي، لدى اشرافه على اطلاق المنصة، ان احداث هذه البوابة يندرج في اطار تنفيذ مشروع "المبادرة من اجل التنمية " والذي تقوم الوزارة بانجازه بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي وتمويل من مملكة النرويج وبالتعاون مع مختلف المتدخلين في مجال ريادة الاعمال من هياكل مساندة ومرافقة وتمويل.



وأضاف ان المنصة تضم اهم المتدخلين والفاعلين في مجال المبادرة الخاصة، الذين ينتمون الى عدة وزارات من بينها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والديوان التونسي للصناعات التقليدية والوكالة التونسية للتكوين المهني والبنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة فضلا عن مختلف المتدخلين من جمعيات ومنظمات ووكالات التعاون الدولي.



وبين الجمالي "ان الهدف من وضع بوابة moubader.tn هو التعريف بمختلف الخدمات التي تقدمها الهياكل المعنية من برامج مرافقة واحاطة وتمويل فضلا عن الإجراءات المستوجبة للحصول على مختلف الخدمات والحوافز والتشجيعات التي وضعتها الدولة لدفع نسق الاستثمار".



كما ترمي أيضا الى مرافقة الباعثين في مختلف مراحل بعث مشاريعهم من الفكرة الى ما بعد الاحداث بالإضافة الى تمكينهم من التواصل مع ممثلي الهياكل عن بعد للإجابة عن مختلف استفساراتهم وتساؤلاتهم ومتابعة مآل معالجة ملفاتهم والاطلاع الحيني على مختلف التظاهرات المتصلة بريادة الاعمال التي ينظمها مختلف المتدخلين



وتتيح البوابة وفق ذات المتحدث إمكانية التعرف على مختلف برامج التمكين الاقتصادي وطرق المشاركة والاستفادة منها مبرزا انها فضاء افتراضي يتولى من خلاله كل الشركاء المعنيين عملية التحيين الدوري للمعطيات والمستجدات الراجعة لهم بالنظر.