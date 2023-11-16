توزر: تدعيم المستشفى الجهوي الهادي جاء بالله بمجموعة من أطباء الاختصاص

تدعم المستشفى الجهوي الهادي جاء بالله بتوزر، خلال السنة الجارية، بعدد من الأطباء الاستشفائيين في طب الاختصاص شملت اختصاصات النساء والتوليد والعيون والقلب والاشعة والانعاش والتخدير، ما أهل هذه المؤسسة الاستشفائية الى تحويل عدد من الأقسام الطبية الى أقسام استشفائية جامعية، بحسب المدير الجهوي للصحة ياسين صبري.



وذكر المصدر ذاته لصحفية "وات" أنه بعد تسمية كل من قسم الإنعاش الطبي وقسم طب وجراحة العظام، أقساما استشفائية جامعية منذ حوالي سنتين، يتم الاعداد لتسمية قسمي طب النساء والتوليد وطب وجراحة العيون أقساما استشفائية جامعية، بفضل توفر القسم الأول على ثلاثة أطباء اختصاص بإشراف طبيبة استشفائية جامعية، فيما تعزز القسم الثاني، أي طب وجراحة العيون في الأيام القليلة الماضية بطبيب استشفائي جامعي مساعد، ليكون خلال ثلاث سنوات بدوره قسما جامعيا ويتم خلال هذه الفترة تدعيم خدماته بأطباء مقيمين.





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ولفت المصدر ذاته، الى أن المستشفى الجهوي الهادي جاء بالله، يتوفر حاليا على 14 اختصاصا طبيا، كما يتم تأمين عيادات في بعض الاختصاصات بالمستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة، وتسعى الإدارة الجهوية الى تعميم عيادات طب الاختصاص مرة في الأسبوع بالمستشفى المحلي بدقاش.



يشار الى أن المصالح الصحية تقوم هذه الأيام بتوزيع نظارات طبية لفائدة تلاميذ المدارس والمعاهد، تم توفيرها في إطار القوافل الطبية المختصة التي شهدتها الجهة، متمثلة في 196 نظارة لتلاميذ من معتمدية دقاش وقع توفيرها إثر تنظيم قافلة منتظمة بالمستشفى المحلي يوم 4 نوفمبر الجاري، ومجموعة من النظارات التى تعهدت بها جمعية" وان داي وان دريم" خلال تنظيم القافلة الجهوية المنتظمة في شهر ماي الماضي.