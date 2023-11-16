إعداد دليل للتعاطي الإعلامي مع موضوع الصحة النفسية ضمن الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للصحة النفسية في تونس

مثلت "الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للصحة النفسية في أفق 2030"، موضوع ورشة عمل، نظمتها وزارة الصحة، اليوم الخميس بتونس، لفائدة مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام، وبحضور خبراء وأطباء وأخصائيين نفسيين.



وقال الخبير في استراتيجيات الصحة العقلية بالمنظمة العالمية للصحة جون لوك رولاند، إنه سيقع العمل ضمن الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للصحة النفسية في تونس على إعداد دليل حول التعاطي الإعلامي مع مسألة الصحة النفسية، يعتمد على مقاربة حقوق الإنسان، ويشجع الصحفيين على التغطية المتوازنة باعداد مقالات ومضامين تساهم في التثقيف وزيادة الوعي والفهم لدى الجمهور لكل ما يتعلق بالصحة العقلية.





...



وحث الخبير الصحفيين على عدم الاكتفاء بالتعرض إلى حالات الانتحار على سبيل المثال في مقالات عرضية لا تحترم معايير وأخلاقيات المهنة في بعض الأحيان وتنتهك خصوصية الضحية ومعطياته الشخصية.



وأجمع الإعلاميون والصحفيون والأطباء النفسيون المشاركون في هذه الورشة المخصصة لتسليط الضوء على مدى تقدم "الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للصحة النفسية" على ضرورة أن يضطلع الاعلام بدور هام في توعية المواطنين بأهمية التوجه الى الطبيب النفسي المختص في حالة التعرض الى صدمات أو اضطرابات نفسية لتلقي العلاج المناسب.



ودعوا إلى توظيف وسائل الإعلام لتعزيز اليقظة والانتباه لدى العموم من خطورة التوجه عند التعرض لأزمات نفسية الى أشخاص ينتحلون صفة أطباء نفسيين على غرار "مدربي الحياة".

وأكد الأطباء الحاضرون أن "مدرب الحياة" لا يمكنه معالجة أمراض واضطرابات نفسية تستوجب معارف ومرافقة طبية، مبرزين أهمية إعادة بناء الثقة بين الطبيب والمريض من أجل ضمان حسن عملية العلاج وعدم تعرض المرضى إلى عمليات تحيل.



وشددوا على أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه الإعلام في التوعية والتثقيف في مجال الصحة النفسية فضلا عن الحث على مراجعة الأخصائيين النفسيين فقط عند التعرض إلى أزمات ومشاكل نفسية.

وتعرضت طبيبة الأطفال النفسية ومنسقة اللجنة الفنية لمقاومة الانتحار فاطمة الشرفي خلال مداخلتها، إلى الأخطاء التي يتعرض لها بعض الصحفيين عند طرح حالات أو محاولات الانتحار من بينها التطرق إلى وسائل وطريقة الانتحار أو ذكر المعطيات الشخصية للضحية ومكان وقوع الحادثة، معتبرة أن مثل هذه الأخطاء قد تتسبب في مزيد انتشار هذه الظاهرة.

وقالت إنه من المستحسن أن يعتمد الصحفي على سرديات بديلة لأشخاص ناجين تغيرت حياتهم للأفضل من خلال تلقي العلاج النفسي والاعتماد على نظام حياتي صحي وذي جودة.

كما دعت الشرفي الصحفيين إلى مزيد توعية المواطنين وتوجيههم بالاستناد إلى معلومات صحية من مصادر طبية موثوق فيها من الأطباء والأخصائيين النفسيين.