افاق تونس يعقد مؤتمرا استثنائيا في ظرف شهر من معاينة استقالة فاضل عبد الكافي من رئاسة الحزب

اعلن حزب آفاق تونس أن مجلسه الوطني قرر الدعوة الى مؤتمر استثنائي في أجل شهر لانتخاب رئيس جديد له طبقا لأحكام ومقتضيات النظام الداخلي للحزب، وذلك تبعا لمعاينة حالة الشغور في هذا المنصب.



واورد الحزب في بلاغ له مساء اليوم الاربعاء، أنه تقرر الدعوة الى مؤتمر انتخابي إثر اجتماع استثنائي لمجلسه الوطني نهاية الاسبوع المنقضي، للنظر في الاستقالة التي تقّدم بها فاضل عبد الكافي، من رئاسة الحزب وعضويته، وقبولها وتفهّم أسبابها الخاصة.





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وأكد حزب آفاق تونس أنّه مستمر في أداء رسالته الوطنية وفي التعريف بمشروعه والقيام بدوره السياسي في إطار احترام مبادئ الديمقراطية والشفافية وتكريس ثقافة المؤسسات داخل هياكله.



وكان فاضل عبد الكافي أعلن في 19 اكتوبر الماضي عن استقالته من حزب آفاق تونس ومن رئاسته التي تم انتخابه لخطتها في شهر نوفمبر 2021 خلال أشغال المؤتمر الثالث للحزب.