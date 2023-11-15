تدخل وكالة التهذيب والتجديد العمراني بحي بوعكروشة ببلدية المحمدية يحدث نقلة نوعبة في ظروف عيش المواطنين

شهد حي بوعكروشة التابع لبلدية المحمدية من ولاية بن عروس، نقلة نوعية بعد ان نفذت وكالة التهذيب والتجديد العمراني منذ سنة 2017 برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية يراعي الأبعاد الاجتماعية والإقتصادية لتطوير المناطق العشوائية. وأتمت إنجاز الجزء الأول من مكونات المشروع، في سنة 2018، والذي تضمن التطهير والتنوير وتعبيد الطرقات.





تهيئة فضاء للاستغلال الإقتصادي وخلق فرص عمل:



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وقد حظيت مسألة التمكين الإقتصادي إلى جانب البنية الأساسية، باهتمام خاص وهو ما تجلى في احداث مقر صناعي تم استغلاله من قبل مستثمرة أجنبية خصصته لعثت مشروع يتمثل في مصنع خياطة في قلب حي بوعكروشة يستقطب اليد العاملة في هذا الحي .وفي سنة 2020، سلمت الوكالة هذا المحل الصناعي لبلدية المحمدية التي اجرت بتة وسوغته للخواص.

يقول كاتب عام بلدية المحمدية ، الناصر بوقرة " إن الفائدة من هذا المحل الصناعي مزدوجة، تتمثل الأولى في احداث مواطن شغل وفي حين تتصل الثانية بتوفير مدخول سنوي الموارد البلدية يتأتى من كراء المصنع بقيمة 75 ألف دينار ".

ومنذ أن تسلم المسثمر المحل انطلق في النشاط ويشغل حاليا 150 شخصا.

تقول إحدى العاملات بالمصنع، ( ابتسام 44 يسنة)، " كنت عاطلة عن العمل لأني اعتبارا لصعوبة التنقل وحالما تم فتح هذا المصنع التحقت به للعمل بهذا المصنع القريب من مقر سكناي .





إحداث قاعة رياضة من بين إنجازات الوكالة في الحي:



شمل تدخل وكالة التهذيب والتجديد العمراني، إحداث قاعة رياضية لتشجيع شباب الحي على ممارسة الرياضة، إذ أن مثل هذه المرافق لا تقل أهمية عن احتياجات المنطقة الاخرى . فمنذ فيفري 2023 شرعت بلدية المحمدية في استغلال هذه القاعة الرياضية وأسندت استغلالها الى جمعيتين مدنيتين في الرياضات الفردية. وتستغلها، أيضا، المدرسة الإعدادية " مصطفى خريف" المجاورة للمركب الرياضي، خلال الحصة الصباحية حيث يمارس فيها التلاميذ مادة التربية البدنية. كما أسندت البلدية ترخيصا للكشافة لاستغلال هذه القاعة الرياضية.

ولفت الكاتب العام للبلدية، إلى أن الاستغلال مخول لكل جمعية مدنية في الرياضات الفردية حيث يمكن أن تتقدم بمطلب للبلدية وتتحصل على حصة مع بقية الجمعيات دون دفع أي مقابل، "فالمقابل الوحيد هوالمحافظة على تجهيزات القاعة"، وفق تعبيره.

إحداث دار الخدمات الإدارية لتقريب الخدمات إلى سكان الحي

ارتأت بلدية المحمدية استغلال جزء من المبنى الرياضي الذي أعدته الوكالة، وتخصيصه لإحداث دار الخدمات.

وتسدي دار الخدمات الإدارية، التي تسدي خدمات مباشرة للمواطن لم تكن متوفرة في المنطقة من خلال المكاتب التي يستغلها عدد من المؤسسات الوطنية بصفة مجانية على غرار الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية.

تقول زينب إحدى متساكني الحي،لقد أصبح بامكاني خلاص فاتوتي الكهرباء والماء في وقت وجيز وعلى عين المكان، بعد ان كنت في السابق أخصص يوما كاملا للانتقال إلى منطقة المروج من أجل قضاء شؤوني.





(من أقدم متساكني الحي ) حي بوعكروشة: تعبيد الطرقات بحينا كان حلما بعيد المنال



يقول العم محمد وهو من أوائل متساكني حي بوعكروشة، " أسكن في هذا الحي منذ سنة 1973، كنا نعيش، معاناة وصعوبات كبيرة وخاصة في ما يتصل بالتنقل .. وظللنا دون طرقات ولا تطهير طيلة عقود من الزمن..مضيفا ، "لم أكن أتوقع أن يصبح الحي على ما هو عليه اليوم، فالطرقات المعبدة كانت حلما بعيد المنال بالنسبة لنا"



قيمة تمويل التدخل في حي بوعكروشة بلغت نحو 5ر4 مليون دينار:



يندرج مشروع تهذيب حي بوعكروشة من بلدية المحمدية، الذي لايقل عدد سكانه ، عن 10 آلاف ساكن، ضمن الجيل الأول، لتهذيب و إدماج الأحياء الفوضوية.

أتمت الوكالة إنجاز المشروع، بنسبة مائة بالمائة، في غضون ثلاث سنوات، قبل أن تسلمه لبلدية المنطقة وذلك بالإضافة إلى إنجاز المكون الثالث المتمثل في تحسين المساكن لفائدة 200 منتقع من العائلات المعوزة بالحي، بكلفة 400 ألف دينار فيما بلغت قيمة تمويل التدخل في حي بوعكروشة نحو 5ر4 مليون دينار بتمويل مشترك بين الدولة التونسية ومانحين دوليين مثل الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الاوروبي في شكل قروض، وفق ما أفاد،به رئيس مشاريع ولاية بن عروس بوكالة التهذيب والتجديد العمراني، محمد صالح بوعلاقي.يذكر أن الجيل الأول من المشروع شمل 231 حيا بمختلف مناطق الجمهورية التونسية .



وتستعد الوكالة، للانطلاق في أشغال الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية، وذلك في موفى سنة 2023 بكلفة جملية تقدر بـ 600 مليون دينار ممول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار، بالإضافة إلى هبة من الاتحاد الاوروبي بقيمة 50 مليون دينار مع تكفل الدولة التونسية بجزء من التمويل.

وتعتزم الوكالة، التدخل في ما يقارب عن 160 حيا موزعة على 98 بلدية في 24 ولاية.