الزاهي يحث منظمة العمل الدولية على تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني ووقف العدوان الصهيوني

أكد وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، اليوم الاربعاء لدى لقائه بالمدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز علي المطيري، تماهي الموقف الذي تضمنه بيان المنظمة، مؤخرا، مع موقف تونس شعبا وقيادة والمساند للحق التاريخي للشعب الفلسطيني في أرضه وإدانة العدوان عليه.



و حثّ الزاهي المنظّمة على تقديم الإغاثة والمساعدات الممكنة للشّعب الشقيق والمطالبة بوقف العدوان على غزة الصامدة.





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ومن جهته أكد ،فايز علي المطيري، على تمسك منظمة العمل العربية بهذا البيان شديد اللهجة ضد العدوان الاسرائيلي على غزة، منوها بالموقف التونسي المشرّف في هذه الحرب وضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في أقرب الآجال.



وأوضح أن المنظمة عقدت اجتماعا في مفتتح شهر نوفمبر الجاري حول القضية الفلسطينية ونالت دعم الدول العربية في هذا البند.



وفي سياق آخر ، استعرض الطرفان مشاريع التعاون بين تونس والمنظمة وأبرز وزير الشؤون الاجتماعية أهمية برنامج التّمكين الاقتصادي الذي تطوّره تونس لدعم الفئات المفقّرة ومحدودة الدخل ومرافقتها لتنفيذ مشاريع خاصة .



ووافق مدير منظمة العمل العربية خلال هذا اللقاء على طلب تونس بإنشاء مبنى فرعي هام خاص بالمركز العربي لإدارة العمل والتّشغيل بتونس بفضاء بورصة الشغل والتكفل بمصاريف تهيئة المسرح والفضاءات المحيطة بالمبنى.



كما تعهّد مدير المنظمة بتنظيم ندوة خاصة بالشركات الأهلية بالقاهرة، منوّها في هذا السياق بأهمية هذه التجربة وضرورة نقلها عربيا على غرار عديد التجارب التي واكبها وحاول نقلها بالبلدان العربية، معتبرا أن ظاهرة مقاطعة الشعوب العربية للبضائع الأجنبية تعد فرصة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية في كل بلد عربي اذا ما توفرت الإرادة لتحقيق ذلك.







ومن جهته أكد ،فايز علي المطيري، على تمسك منظمة العمل العربية بهذا البيان شديد اللهجة ضد العدوان الاسرائيلي على غزة، منوها بالموقف التونسي المشرّف في هذه الحرب وضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في أقرب الآجال.وأوضح أن المنظمة عقدت اجتماعا في مفتتح شهر نوفمبر الجاري حول القضية الفلسطينية ونالت دعم الدول العربية في هذا البند.وفي سياق آخر ، استعرض الطرفان مشاريع التعاون بين تونس والمنظمة وأبرز وزير الشؤون الاجتماعية أهمية برنامج التّمكين الاقتصادي الذي تطوّره تونس لدعم الفئات المفقّرة ومحدودة الدخل ومرافقتها لتنفيذ مشاريع خاصة .ووافق مدير منظمة العمل العربية خلال هذا اللقاء على طلب تونس بإنشاء مبنى فرعي هام خاص بالمركز العربي لإدارة العمل والتّشغيل بتونس بفضاء بورصة الشغل والتكفل بمصاريف تهيئة المسرح والفضاءات المحيطة بالمبنى.كما تعهّد مدير المنظمة بتنظيم ندوة خاصة بالشركات الأهلية بالقاهرة، منوّها في هذا السياق بأهمية هذه التجربة وضرورة نقلها عربيا على غرار عديد التجارب التي واكبها وحاول نقلها بالبلدان العربية، معتبرا أن ظاهرة مقاطعة الشعوب العربية للبضائع الأجنبية تعد فرصة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية في كل بلد عربي اذا ما توفرت الإرادة لتحقيق ذلك.