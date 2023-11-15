صفاقس : الإفتتاح الرسمي للمركز الجديد لايداع مطالب التأشيرات "TLSContact"

تم اليوم الأربعاء بمدينة صفاقس، الإفتتاح الرسمي للمركز الجديد لايداع مطالب التأشيرات "TLS"، وذلك بحضور سفيرة فرنسا بتونس آن غيغن، والقنصل العام لفرنسا بتونس دومينيك ماس، والمدير الإقليمي لشمال إفريقيا لTLS Contact بسام الميساوي.



ولدى إشرافها على الإفتتاح الرسمي لهذا المركز، أفادت سفيرة فرنسا بتونس "بأنه سيمكن من إستقبال ما بين 25 و30 بالمائة من طالبي التأشيرة، وسيوفر على القاطنين في الجنوب عناء التنقل الى العاصمة لتقديم ملفاتهم، وذلك بالتزامن مع التخفيض في معاليم التأشيرة بنسبة 15 بالمائة على كافة طالبيها من مختلف ولايات الجمهورية، منذ إفتتاح مركز صفاقس يوم 6 نوفمبر الجاري".





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وأضافت أنه من المنتظر أن يتم التركيز في المركز الجديد، على مطالب تأشيرات العمل والإستثمار، بالنظر الى كثافة النشاط الإقتصادي بجهة صفاقس وريادتها في سياحة الأعمال.



من ناحيته، قال بسام الميساوي في تصريح إعلامي، إن المركز الجديد سيكون في مستوى طموحات وإنتظارات أهالي صفاقس وولايات الجنوب والمهدية، عبر تقريب الخدمات لهم وتخفيف عناء التنقل إلى العاصمة لإيداع ملفاتهم.



وأشار الى أنه من المتوقع، أن يستقبل المركز بين 100 و120 مواطنا يوميا، لا سيما منهم طالبي تأشيرة العمل والإستثمار، بإعتبار أن صفاقس تعد قطبا إقتصاديا وقبلة لسياحة الأعمال.



يذكر أن تقديم ملفات التأشيرة يكون على منصة https://WWW.france-visas.gouv.fr ثم تحديد موعد على منصة TLS.



يشار إلى أن المركز الجديد لايداع مطالب التأشيرات الذي تم افتتاحة بصفاقس، يوجد بمفترق طريق الأفران على القاصة الكيلومترية عدد 3 على مستوى حزام بورقيبة، ويشمل ولايات صفاقس، و سيدي بوزيد، والمهدية، وقفصة، وتوزر، وقبلي، وقابس، ومدنين، وتطاوين.



وسيكون المركز مفتوحا من الإثنين الى الجمعة من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الخامسة مساء، ويوم السبت من الساعة الثامنة والنصف صباحا الى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا.