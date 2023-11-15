الفيلم الروائي "سبايليست" (قائمة جواسيس) لفرج الطرابلسي يخوض في قضية اختراق الموساد لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا

سيكون الفيلم التونسي "سبايليست" (قائمة جواسيس) للمخرج فرج الطرابلسي متاحا في قاعات السينما التونسية بداية من يوم 22 نوفمبر الحالي، بعد أن تمّ تقديمه اليوم الأربعاء بقاعة الطاهر شريعة بمدينة الثقافة في عرض مخصّص للصحفيين.



ويدوم هذا الفيلم 75 دقيقة وتدور أحداثه حول عملية قرصنة لقاعدة بيانات جهاز الموساد الإسرائيلي نتج عنها الكشف عن قائمة جواسيس الموساد الإسرائيليين الذين تم إرسالهم إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قصد نشر الفوضى الخلاقة والإطاحة بالأنظمة القائمة.





ويؤدي أدوار البطولة في الفيلم ممثلون من جنسيات تونسية وفلسطينية وتركية هم مراد غرسلي وهيفاء مريزق وقمر بن سلطان وحافظ الجديدي وسنيا داود وعلي حسين.تُظهر المشاهد الأولى من الفيلم امرأة على كرسيّ متحرك يدفعه زوجها، تبدو آثار التعب جلية على ملامحهما وهما يتحدّثان عن القضية الفلسطينية وعن النضال من أجل التحرّر والانعتاق، ثمّ تعود أحداث الفيلم إلى الماضي صوتا وصورة عبر تقنية "الفلاش باك" ليعيد المتفرّج بناء الأحداث وربطها.وحاول المخرج فرج الطرابلسي إلقاء الضوء على أخطبوط الجوسسة للموساد الإسرائيلي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، معتمدا في رواية الأحداث على ما يعتبره جواسيس الموساد في تركيا وكشفهم ثم تفكيكهم والقضاء عليهم.ويُثير المخرج أيضا قضايا أخرى تتعلّق بظروف الاعتقال والتحقيق مع السجناء ولا سيّما منهم السجينات، وما يُخلّفه الاعتقال من آثار نفسية سيّئة على المعتقلين، وهي صورة مصغّرة أو نموذج يقدمه المخرج عن معاناة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي التي تفتقد لأبسط مقومات الإنسانية.