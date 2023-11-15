الكاف: عملية جني الزيتون تسير بنسق بطيء وسط توقعات بتحقيق إنتاج ضعيف خلال هذا الموسم

لا يزال موسم جني وتحويل الزيتون في ولاية الكاف يسير بنسق بطيء منذ انطلاقه يوم 30 أكتوبر الماضي، وسط توقعات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومختلف الهياكل الفلاحيّة بتحقيق إنتاج ضعيف هذه السنة.

ولا تزال إلى الآن بعض المعاصر شبه مغلقة أو تعمل وفق نمط بطيء، وذلك نتيجة لعدم اقدام الفلاحين على جمع الصابة التي تقدر خلال هذا الموسم بحوالي 6265 طنّا من الزيتون المعد للتحويل أي ما يعادل إنتاج 1253 طنا من الزيت، وفق معطيات صادرة عن المندوبية.

ويفسّر بعض الفلاحين التأخير الحاصل في جمع الصابة بضرورة انتظار اكتمال نضج حبوب الزيتون التي أكدوا أن حجمها تضرّر بشكل واضح، وذلك بسبب نقص الأمطار وتعرضّها الى حرارة كبيرة خلال الفترة الصيفية، وفق تفسيرهم.

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