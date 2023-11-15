تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية تعبر عن مساندتها لمنسق حزب القطب رياض بن فضل

عبرت تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية، (تضم أحزاب القطب والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والتيار الديمقراطي وحزب العمال)، عن مساندتها المطلقة للمنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل، الذي تم إيقافه أمس الثلاثاء، لدى عودته من الخارج، و"تجندها للدفاع عنه من أجل إطلاق سراحه".



واعتبرت التنسيقية، في بيان لها اليوم الاربعاء، أن "سلسلة الإيقافات والتضييقات على المعارضة ما هي إلا وسيلة لإلهاء الرأي العام والتغطية على الفشل الذريع للسلطة في كل المجالات".





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يشار الى أنه تم صباح أمس الثلاثاء، إيقاف المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل بمطار تونس قرطاج وهو عائد من الخارج، واقتياده إلى ثكنة العوينة، وفق ما ورد في صفحة الحزب على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

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واضاف الحزب، أنه تم إعلام بن فضل بالاحتفاظ به لمدة خمسة أيام على ذمة التحقيق، دون معرفة التهم الموجهة له.



من جهته، أفاد المحامي محمد علي غريب عضو هيئة الدفاع عن بن فضل، في تصريح للإذاعة الخاصة "ديوان أف أم" اليوم الاربعاء، بأن الأسئلة التي طرحها المحققون على منوبه، تعلقت باقتنائه قبل سنوات لأملاك مصادرة بموجب بتة. يشار الى أنه تم صباح أمس الثلاثاء، إيقاف المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل بمطار تونس قرطاج وهو عائد من الخارج، واقتياده إلى ثكنة العوينة، وفق ما ورد في صفحة الحزب على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك".واضاف الحزب، أنه تم إعلام بن فضل بالاحتفاظ به لمدة خمسة أيام على ذمة التحقيق، دون معرفة التهم الموجهة له.من جهته، أفاد المحامي محمد علي غريب عضو هيئة الدفاع عن بن فضل، في تصريح للإذاعة الخاصة "ديوان أف أم" اليوم الاربعاء، بأن الأسئلة التي طرحها المحققون على منوبه، تعلقت باقتنائه قبل سنوات لأملاك مصادرة بموجب بتة.