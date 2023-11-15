باجة: إقامة صلاة الاستستقاء يوم الجمعة القادم في 95  جامعا بالجهة

أعلن المدير الجهوى للشؤون الدينية بباجة، خالد العرابي، اليوم الاربعاء، عن إقامة صلاة الاستسقاء يوم الجمعة القادم إثر صلاة الجمعة، في 95 جامعا بكامل ولاية باجة، كما ستكون لخطب يوم الجمعة التي سيؤمنها 95 اماما خطيبا علاقة بالاستسقاء.





وأبرز العرابي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن اقامة صلاة الاستسقاء، وهي سنة مؤكدة، تأتي من أجل التضرع الى الله و الدعاء بنزول المطر وزوال القحط والجفاف، وفق تعبيره.



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يشار إلى تواصل انحباس الامطار بولاية باجة الى غاية شهر نوفمبر الجاري، ما أثر على مخزون السدود بالجهة الذى انخفض الى اقل من الثلث، حيث أصدرت المندوبية الجهوية للفلاحة بلاغا في موفى أكتوبر المنقضي دعت فيه الفلاحين على التخلّي على الزراعات السقوية واعطاء الاولوية لمياه الشرب والري التكميلي للحبوب، علما أن ولاية باجة هي ولاية فلاحية بالأساس، كما تزود سدودها وخاصة سد سيدي سالم بتستور (أكبر سد في تونس) عددا كبيرا من ولايات الجمهورية بالماء.