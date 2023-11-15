سوسة: دعوة أصحاب سيارات التاكسي الجماعي الى الالتزام بنقل الحرفاء الى كل الاتجاهات وفق ما تنص عليه بطاقة الاستغلال (بلاغ من ولاية سوسة)

دعا والي سوسة نبيل الفرجاني أصحاب سيارات التاكسي الجماعي العاملة بولاية سوسة، الذين يمتنعون عن نقل الحرفاء ويتعمدون العمل على جزء من الخط فقط، الى الالتزام بنقل الحرفاء الى كل الاتجاهات، وفق ما تنص عليه بطاقة الاستغلال



وشدد في بلاغ أصدرته الولاية مساء امس الثلاثاء، على ضرورة ان يتقيد كافة المهنيين العاملين على سيارات التاكسي الجماعي بالجهة بالعمل على طول الخط المسند لهم والمذكور ببطاقة الاستغلال، وعدم رفض تقديم الخدمة للمواطنين، واكد ان كل مخالف سيكون عرضة لعقوبات مشددة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل





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واشار البلاغ الى عديد الشكايات التي وردت عن مواطنين، حول تصرفات بعض أصحاب سيارات التاكسي الجماعي، الذين يقتصرون على العمل على نقطة القنطاوي، ويرفضون الوصول الى مدينة هرقلة بالنسبة لخط سوسة هرقلة، والى استفحال الظاهرة، بالنسبة لخط سوسة حي الزهور، حيث يقتصر أصحاب سيارات التاكسي الجماعي على نقطة حي الرياض ويرفضون الوصول الى حي الزهور، وكذلك بالنسبة لخط سوسة القلعة الصغرى، حيث يتم الاقتصار على نقطة سهلول



كما يقتصر أصحاب سيارات التاكسي الجماعي، على نقطة حمام سوسة ويرفضون الوصول الى معتمدية القلعة الكبرى بالنسبة للخط سوسة القلعة الكبرى، ويرفضون الوصول الى منطقة الثريات بالنسبة للخط سوسة الثريات ويقصرون العمل على نقطة قصيبة سوسة، وفق ذات البلاغ.