هانغتشو الصينية تستضيف بطولة العالم للأندية للسيدات للكرة الطائرة لعام 2023 ومنير بن سليمان يفسر سبب استبعاد الاندية الافريقية عن المسابقة

ستسضيف مدينة هانغتشو الصينية بطولة العالم للأندية للسيدات للكرة الطائرة في الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر المقبل بمشاركة ستة فرق.



وسيسجل بطل الصين تيانجين بوهاي بنك ً ظهوره الثالث في البطولة العالمية للسيدات. وبالإضافة إلى الفريق الصيني النسائي المضيف، سيشارك في البطولة التي تغيب عنها الاندية الافريقية للسيدات كل من إيزاجيباسي دينافيت إسطنبول من تركيا، وفاكيف بنك سبور كولوبو، من إسطنبول أيضًا، ويمثلان أوروبا، وجيرداو ميناس من بيلو هوريزونتي من البرازيل، ودينتيل برايا كلوب أوبرلانديا( البرازيل) ويمثل أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى الفريق الفيتنامي الوافد الجديد ، المركز الرياضي الأول للسيدات في هانوي.

ويذكر ان فريقي اسطنبول إيزاجيباسي دينافيت وفاكيف بنك سبور كولوبوهما الناديان الأكثر تتويجًا في تاريخ بطولة العالم للأندية للسيدات.



...





وتغيب افريقيا عن البطولة العالمية للاندية للسيدات 2023 كما هو الحال لبطولة العالم للاندية للذكور التي تستضيفها الهند موفى العام الجاري.



وتعليقا على تواصل غياب الاندية الافريقية للكرة الطائرة عن البطولة العالمية للسيدات اكد منير بن سليمان رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة وصاحب الخبرة الدولية في مجال الكرة الطائرة في تصريح لوكالة (وات ) ان غياب الاندية العربية والافريقية عن المسابقات العالمية للاندية هو قرار الاتحاد الدولي للكرة الطائرة وحده ويعود اساسا الى اعتبارات "استشهارية مالية " مشددا على ان رعاة البطولات العالمية للاندية يضغطون في اتجاه استبعاد الاندية التي تعد اقل مستوى من اجل تامين فرجة ممتعة تبرز مستوى عاليا للكرة الطائرة .



ولاحظ ان التقويم الفني للاتحاد الدولي (في-اي- في- بي) لاداء الكرة الطائرة الافريقية على صعيدي الذكور والسيدات جعلت الاندية لافريقية الى حد الان خارج دائرة الاهتمام رغم التقدم الذي عرفته عدة اندية تونسية ومصرية في صنف الذكور وكذلك في كينيا في صنف السيدات

ويذكر في سياق متصل انه لم تتم دعوة فريق مولودية بوسالم بطل افريقيا للمشاركة في بطولة العالم للاندية للرجال في الهند



وشدد بن سليمان على ان الاتحاد الدولي للكرة الطائرة يتجه الى اشراك الاندية الافريقية في صنفي الذكور والسيدات بداية من الدورة المقبلة لبطولة العالم 2024 واتخذ قراره في هذا الشان في اجتماعه الاخير في جويلية الماضي .



واوضح ان عددا من المسابقات التي ينظهمها الاتحاد الدولي للكرة الطائرة تخضع لمنطق الربح المالي الذي يفرضه المستشهرون مستشهدا بدور الاستشهار التلفزي في قرار تنظيم مسابقة كاس العالم للمنتخبات للرجال في اليابان كل اربع سنوات والتي تعتبر احد اهم مسابقات الاتحاد الدولي والتي اصبح لافريقيا في السنوات الماضية حق المشاركة فيها تفاعلا مع مطالب ملحة من الافارقة وباعتبارها اصبحت محطة ترشيحية للاولمبياد