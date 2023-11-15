سليانةْ: المركز النهاري لرعاية المسنين يستقبل منذ شهر جوان المنقضى 100 مسن ومسنة يحصلون على خدمات صحية واجتماعية وترفيهية وثقافية

إستقبل المركز النهاري لرعاية المسنين بسليانة، منذ شهر جوان المنقضى إلى غاية شهر نوفمبر الجاري، 100 مسن ومسنة، يتمتعون بصفة مجانية بخدمات المركز بما في ذلك الخدمات الصحية والاجتماعية والترفيهية والثقافية، كما تم تمكينهم من بطاقات تثبت انتماءهم للمركز، وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية الجهوية، حسب مدير المركز علي الزوابي.



وبين الزوابي تصريح اليوم الأربعاء لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان المركز أبرم اتفاقيات شراكة مع هياكل جهوية ومحلية (المستشفى الجهوي والادارة الجهوية للصحة والمكتبة الجهوية ومجلة الاتحاف ودار الثقافة)، وان الأنشطة المتوفرة متنوعة ومختلفة، وهي موزعة على كامل السنة، واشار الى ان المركز يفتح أبوابه من الساعة الثامنة صباحا الى غاية منتصف النهار(الحصة الصباحية) ومن الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال إلى غاية الساعة الخامسة والنصف(الحصة المسائية).





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وبخصوص برنامج تعليم الكبار، ذكر الزوابي أن المؤسسة تستقطب 20 مسنا ومسنة، وذلك بالتنسيق مع التنسيقية الجهوية لتعليم الكبار، حيث وفرت مدرسا لتقديم الدروس في الفترة الصباحية وخصصت الحصة المسائية لصنع الحلويات.



ولفت الزوابي الى أن المركز النهاري لرعاية المسنين، هو الفضاء الوحيد الذي يحتضن كبار السن بالجهة، وأن أبرز الإشكاليات تتلخص في تهرؤ البنية التحتية وهو ما يجعله بحاجة إلى الترميم، فضلا عن تعطب السيارة الإدارية التابعة للاتحاد الوطني للتضامن الاجتماعي، والحافلة المخصصة للرحلات الترفيهية وهي تابعة وزارة المرأة.