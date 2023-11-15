فريق طبي ينجح في إجراء عمليّة استئصال ورم بالفص السفلي للرئة اليسرى وهي الأولى من نوعها في تونس

نجح قسم جراحة الصدر والقلب والشرايين بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس مؤخراً في تحقيق إنجاز طبي جديد هو الأول من نوعه في تونس يتمثّل في إجراء عمليّة استئصال ورم بالفص السفلي للرئة اليسرى والذي يمتد إلى الأذين الأيسر عن طريق تنظير الرئة أحادي الفتحة حسب ما أفادت به وزارة الصحة في بلاغ على صفحتها على فيسبوك.



وأضاف بلاغ وزارة الصحة، أن هذه العملية الدقيقة كلّلت بالنّجاح بفضل تضافر جهود الفرق الطبية وشبه الطبية لجراحة الصدر بقسم جراحة الصدر والقلب والشرايين بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس.





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ولفت البلاغ الى أن المريض تمكّن من مغادرة المستشفى بحالة جيدة بعد أيام من إجراء هذه العملية الدقيقة.