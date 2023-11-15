المهدية: القبض على منظم عمليات هجرة غير نظامية بمنطقة الشابة

تمكنت الوحدات الأمنية بمنطقة الشابة من ولاية المهدية، الثلاثاء، من الإطاحة بعنصر مفتش عنه من أجل تنظيم عمليات هجرة غير نظامية.



وأوضح الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير، في تصريح لـ"وات"، أن الموقوف مفتش عنه لفائدة المحكمة الإبتدائية بالمهدية من أجل "تكوين وفاق قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة".





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وبين المتحدث أن القوات الأمنية نصبت كمينا من أجل الايقاع بهذا العنصر بعد ورود معلومات تفيد تواجده بمنطقة الشابة.



وأذنت النيابة العامة بالمهدية، بعد استشارتها، بفتح محضر بحث وإحالة المضنون فيه بحالة احتفاظ.

