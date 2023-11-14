تبسيط اجراءات فتح حساب خاص بالمترشحين للانتخابات المحلية، محور لقاء في هيئة الانتخابات

تناول اللقاء الذي جمع، اليوم الثلاثاء، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر بممثلين عن البنك المركزي والبريد التونسي والمجلس البنكي والمالي، موضوع تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بفتح الحساب البنكي أو البريدي الوحيد الخاص بالمترشحين للانتخابات المحلية القادمة.



وتم خلال هذا اللقاء التشاور بين جميع المتدخلين حول الطريقة المثلى لتسهيل عملية فتح الحساب للمترشحين من جميع النواحي القانونية والتشريعية والترتيبية باعتبار خصوصية هذه الانتخابات والعدد الكبير للمترشحين والبالغ عددهم 7216 مترشح، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات.





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وحضر اللقاء، نائب رئيس الهيئة نوفل فريخة وأعضاء مجلس الهيئة محمد التليلي المنصري ونجلاء العبروقي ومحمود الواعر.









