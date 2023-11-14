قبلي: تدشين مشروع "قسمي الاحلى" بمدرسة شارع الجمهورية بقبلي المدينة في موفى الشهر الجاري (منسّق المشروع)

شارفت جمعية الاعلام والتنشيط الشبابي بقبلي على إنهاء مشروع "قسمي الاحلى" الذي تنفذه بمدرسة شارع الجمهورية بقبلي المدينة بدعم من جمعية "الشارع فن" ويهدف إلى تحويل قاعة تدريس عادية الى فضاء لتدريس الفنون، حيث يجري حاليا تنظيف المحيط الخارجي للفضاء وغراسة بعض النباتات ليتم تدشينه يوم 30 نوفمبر الجاري، وفق منسّق المشروع آدم الجبالي.



وأوضح الجبالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن هذا المشروع، الذي انطلق منذ أكثر من 5 أشهر، يرمي إلى إنشاء أفضل قاعة تدريس ديمقراطيا عبر تحويل قسم عادي لفضاء متعدد الاختصاصات يُعنى بتدريس الفنون، ويوفر للتلاميذ مكانا متكاملا للعب والتعلّم وممارسة بعض الهوايات على غرار السينما والمسرح والمطالعة، والادلاء بآرائهم في مختلف المسائل المتعلقة بمؤسستهم التربوية وبالانشطة التي يرغبون في ممارستها.





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وأبرز ان هذا المشروع انطلق عبر تنظيم سلسلة من الورشات التكوينية لمجموعة من الاطفال حول حقوق الطفل والوقاية من العنف، تلاها تنظيم انتخابات بالمدرسة لتدريب التلاميذ على ممارسة الديمقراطية والتمتع بحقوقهم المدنية، والتي أفضت إلى انتخاب عدد من الاطفال لتمثيل زملائهم في المدرسة، والذين شاركوا بعدها في ورشة تصميم تحت اشراف مهندس معماري قاموا خلالها بتقديم تصوراتهم للفضاء المدرسي وللقاعة متعددة الاختصاصات.



وأعرب، آدم الجبالي، بالمناسبة، عن امله في ان يتم تعميم هذه التجربة على باقي المؤسسات التربوية لتمكين التلاميذ من ممارسة هواياتهم والادلاء بدلوهم في الشأن التربوي، وفق تعبيره.

