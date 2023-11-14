وزير الدفاع يبحث برامج التعاون مع رئيسة المندوبية الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر بتونس

مثلت برامج التعاون بين وزارة الدفاع الوطني واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أبرز محاور لقاء وزير الدفاع الوطني عماد مميش، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، مع رانية مشلب رئيسة المندوبية الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر بتونس.



وأكد الوزير خلال اللقاء، أن المؤسسة العسكرية التونسية تظل دائمة التفاعل مع مبادئ حقوق الإنسان وقيمها، ومتشبعة بمبادئ القانون الدولي الإنساني، مبرزا التزام الجانب التونسي بإتمام برامج التعاون المشترك، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع.





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من جهتها، أكدت مشلب أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستواصل عملها وبرامجها مع الجيش الوطني، من خلال مواصلة الدورات التكوينية والتدريبية في مجال القانون الدولي الإنساني لفائدة الوحدات العسكرية، استجابة لمخطط التعاون بين الوزارة واللجنة.

