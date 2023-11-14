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تطاوين: قوات الأمن تمنع مشاركين في مسيرة للعاملين في شركة البستنة من اقتحام مقر الولاية والوالي يؤكد الشروع في إجراءات خلاص أجورهم

Publié le Mardi 14 Novembre 2023 - 16:59 قراءة: 1 د, 5 ث
      
منعت قوات الأمن بتطاوين عددا من المشاركين في مسيرة نظمتها، صباح اليوم الثلاثاء، نقابات شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين، من اقتحام مقر الولاية، فعمد المحتجون إلى قذف أعوان الأمن بالحجارة ليستعمل الأخيرون القنابل المسيلة للدموع والتي تسبب في اغماء عدد من المشاركات في المسيرة، وفق الكاتب العام للنقابة الاساسية للشركة مبارك السالمي.


وأوضح السالمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المسيرة انطلقت سلمية من أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل في اتجاه مقر الولاية، إلّا أنها جوبهت بالصدّ من قبل قوات الامن، مع الاحتفاظ بعدد من العمال وأعضاء النقابات، وهو ما نفاه مصدر أمني مسؤول مؤكدا أنّه لم يتم إيقاف أي شخص من المشاركين في المسيرة.
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من جانبه، صرّح والي تطاوين، حافظ الفيتوري، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عقب جلسة عمل عقدها مع اعضاء المكتب الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل، أن رئاسة الحكومة أذنت بصرف اجور عمال واطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة، وفق تأكيده.

وأشار عضو الاتحاد الجهوي للشغل، محسن الخرشاني، من جانبه، أنّه تم إقرار اجتماع يوم الجمعة القادم بحضور ممثلين عن المؤسسة الوطنية للانشطة البترولية، وسيخصص للنظر في مختلف المسائل العالقة بخصوص مطالب عمال واطارات الشركة.
وأكّد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن العاملين في شركة البستنة دخلوا في اضراب بيومين (14 و 15 نوفمبر الجاري)، بالإضافة إلى توقف عدد منهم من الموضوعين على ذمة عدد من المصالح والادارات الجهوية والمحلية منذ فترة عن العمل.


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