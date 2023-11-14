أكثر من 3 آلاف أسرة تنتفع في سنة 2023 ببرنامج الإحاطة بالأسر المهاجرة وأفرادها المتبقين بأرض الوطن

انتفعت خلال سنة 2023 اكثر من 3 آلاف أسرة ببرنامج الإحاطة بالأسر المهاجرة وأفرادها المتبقّين بتونس، وفق ما أفادت به وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الثلاثاء، في بلاغ لها.



ويهدف البرنامج، الذي تنفّذه الوزارة بالتعاون مع الهياكل الحكوميّة وغير الحكوميّة ذات العلاقة على مستوى الولايات المعنيّة بالتدخل، إلى تمكين أبناء الأسر المهاجرة المتبقين بأرض الوطن من خدمات المرافقة والإحاطة الاجتماعية والنفسية في إطار الوقاية من السلوكات المحفوفة بالمخاطر، والقيام بحملات توعوية لفائدة الأسر المهاجرة حول التنشئة الاجتماعية لأبنائهم والأساليب الكفيلة بوقايتهم من الانزلاق نحو الانحراف أو التطرّف، إلى جانب تشجيع المهاجرين على الاستثمار وبعث المشاريع بأرض الوطن.

وقد انطلق تنفيذ المرحلة الأولى من هذا البرنامج بولايات سيدي بوزيد وسوسة ومدنين وستشمل المرحلة الثانية ولايات المهدية والمنستير والكاف وتونس وأريانة وتطاوين ونابل وبنزرت وبن عروس باعتمادات مُبرمجة قدرت بـ 450 ألف دينار.



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ويتم حاليّا الإعداد لتنفيذ الأنشطة التحسيسيّة والتوعويّة بعد ما تمّ التعاقد مع خبير مختصّ بولاية المهدية وإعداد التقرير التشخيصي، في حين تعكف المندوبيات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة ببقيّة الولايات المعنيّة بالبرنامج على إجراء الاستشارات اللاّزمة للانطلاق في العمل على تنفيذ مكوّنات هذا البرنامج.



