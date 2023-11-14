سبع شركات تونسية في مجال المواد الاستهلاكية والأجهزة الطبية تشارك في صالون التكنولوجيا الطبية بألمانيا

تشارك سبع شركات تونسية تنشط في مجال المواد الاستهلاكية والأجهزة الطبية، من 13 إلى 16 نوفمبر 2023، في صالون التكنولوجيا الطبية "ميديكا 2023"، الذي ينتظم بمدينة دوسلدورف بألمانيا، وفق مركز النهوض بالصادرات.



ويشهد الصالون توافد أكثر من 5300 عارض من حوالي 70 دولة. ويضم فضاء المعرض مجموعة واسعة من المنتوجات، بما في ذلك تكنولوجيا المختبرات والتشخيص والتكنولوجيا الطبية وطب التشخيص الكهربائي (التصوير والتشخيص/المعدات والأجهزة الطبية) والمنتجات الأساسية والمواد الاستهلاكية والعلاج الطبيعي وتكنولوجيا جراحة العظام بالإضافة إلى حلول تكنولوجيا المعلومات الجديدة.





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وأوضح المركز، أنه، بهذه المناسبة، من المقرر عقد منتديات ومؤتمرات حول أحدث الاتجاهات والابتكارات في القطاع الصحي.



وسيتيح الصالون، للشركات التونسيّة المشاركة واكتشاف أحدث التقنيات في مجال الصحة، إلى جانب ربط علاقات وإبرام اتفاقيات تعاون، وذلك بفضل لقاءات الأعمال الثنائية بين الشركات.