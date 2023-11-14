تطاوين: اعوان واطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة في اضراب عن العمل اليوم وغدا

دخل، اعوان واطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين، اليوم الثلاثاء، في اضراب عن العمل طيلة يومين (اليوم وغدا) وذلك بعد ان فشلت الجلسة الصلحية، التي التأمت امس الاثنين بمقر الولاية، كما نظموا مسيرة سلمية انطلقت من مقر الاتحاد الجهوي للشغل، اين تجمعوا، واتجهوا بعدها الى مقر الولاية للمطالبة بصرف اجورهم



وتم تاجيل هذا الاضراب، الذي كان مقررا يومي 24 و 25 اكتوبر، على خلفية مطالب مهنية تتعلق بصرف اجور العمال واطارات الشركة لشهري سبتمبر واكتوبر الماضيين، وبتصنيف الشركة، وفق ما اكده الكاتب العام للنقابة الاساسية للشركة مبارك السياري لصحفي "وات".





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يذكر ان اعتصاما مفتوحا انطلق منذ غرة اوت الماضي امام مقر الشركة، ثم انتقل الى الساحة المقابلة لمقر الولاية، فضلا عن تنظيم عديد الوقفات الاحتجاجية، لتحقيق المطالب المعلنة، كما تخلى العديد من العمال الموضوعين على ذمة عدة مصالح وادارات جهوية ومحلية، عن مواقعهم منذ ايام، على خلفية تاخر صرف اجورهم وعدم توضيح مالات هذه المؤسسة، التي تشغل 2350 عاملا واطارا.