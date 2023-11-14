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صندوق التأمين على المرض يؤكد انتفاع المضمونين الإجتماعيين بقرار تكفل التصوير الطبي Petscan

Publié le Mardi 14 Novembre 2023 - 12:38 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أكّد الصندوق الوطني للتأمين على المرض أن المضمونين الإجتماعيين المرسمين بمنظومة إسترجاع المصاريف والمنظومة العلاجية الخاصة والمنظومة العمومية ينتفعون بقرار تكفل التصوير الطبي المقطعي بالإصدار البوزيتروني Petscan.

وأشار الصندوق الوطني للتأمين على المرض في منشور له على صفحته الرسمية بموقع "الفايسبوك" إلى أنه يتعين على المضمون الاجتماعي تقديم مطلب موافقة مسبقة AP2 موصوف من طبيب متعاقد مرفق بوصفة طبية.

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ويستخدم التصوير المقطعي Petscan الإشعاع لكشف وتتبع النشاط أو المرض في الجسم عبر الخلايا .





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