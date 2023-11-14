وفاة شاب غرقا بحمام بياضة في معتمدية الكريب

تمكنت فرقة الحماية المدنية بمعتمدية الكريب من ولاية سليانة، فجر اليوم الثلاثاء، من انتشال جثة شاب يبلغ من العمر 19 سنة، أصيل ولاية سيدي بوزيد، توفي غرقا بحمام بياضة، وفق رئيس الفرقة النقيب خميس الغزواني.



وأضاف الغزواني في تصريح صباح اليوم الثلاثاء، لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه تم نقل الجثة الى المستشفى المحلي بالكريب لتعرض لاحقا على الطبيب الشرعي، واوضح ان الهالك، قدم امس الاثنين، رفقة شابين لجمع البلاستيك و"الخردة"، وقد توفي غرقا بعد أن قرر التوجه للسباحة بعين حمام بياضة (منبع ماء طبيعي ساخن)، في حين رفض أصدقاؤه النزول معه للسباحة، حسب المعطيات الأولية.





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يذكر أن حمام بياضة هي عين طبيعية ساخنة على مدار الفصول الأربعة، تتميز بمياه عالية الملوحة تعادل مرة و نصف نسبة ملوحة مياه البحر، وينصح بها لشفاء عدة أمراض.