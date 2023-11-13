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قابس: جمعية الرابط التربوي بفرنسا تسلم مدرسة النور للمكفوفين ومعهد الكفيف تجهيزات بيداغوجية ورياضية

Publié le Lundi 13 Novembre 2023 - 21:17 قراءة: 0 د, 39 ث
      
سلّمت جمعية الرابط التربوي بفرنسا، اليوم الاثنين، لكلّ مدرسة النور للمكفوفين ومعهد الكفيف بقابس مجموعة من الوسائل البيداغوجية من بينها أدوات للهندسة، ومجسمات للايقاظ العلمي، وحواسيب مجهزة بمنظومة خاصة بالتلاميذ المكفوفين، إلى جانب تجهيزات رياضية، وآلات موسيقية، وألعابا فكرية، وصناديق للاسعافات الاولية، وتجهيزات سمعية بصرية سيقع استغلالها في بعث مكتبة صوتية.

وتهدف جمعية الرابط التربوي بفرنسا من خلال هذه المبادرة التضامنية المتأتية من تبرعات التونسيين المقيمين بالخارج الى تمكين التلاميذ المكفوفين من التجهيزات البيداغوجية التي تساعدهم على التحصيل العلمي والدراسة في ظروف طيبة وإلى اتاحة الفرصة لهم للعب والترويح عن النفس بتوفيرتجهيزات مخصّصة لهم والتي تعتمد بالأساس على حاسة اللمس.
يشار إلى أنّ الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي قد تولّى تأمين الاجراءات الديوانية اللازمة لهذه العملية وقام بنقل التجهيزات التي تم جلبها من قبل جمعية الرابط التربوي بفرنسا الى ولاية قابس.
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