القصرين : وزارة الفلاحة وافقت على توظيف الضيعة الدولية الفلاحية " فائزة" بسبيطلة لفائدة الفلاحين الشبان ( المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية)

أفاد المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقصرين نجيب الرابحي ، اليوم الإثنين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أن مكتب إعادة الهيكلة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وافق على توظيف الضيعة الدولية الفلاحية " فائزة" الكائنة بعمادة الشرايع من معتمدية سبيطلة والبالغة مساحتها الجملية 640 هكتارا ، لفائدة الفلاحين الشبان بالمنطقة طبقا للإجراءات القانونية والترتيبية الجاري بها العمل.





وأضح الرابحي في ذات التصريح أن ضيعة " فائزة "، الدولية الفلاحية الراجعة بالنظر لملكية الدولة الخاص ، كانت سابقا مسوغة لشركة إحياء وتم استرجاعها إثر تنفيذ قرار إسقاط حق صادر عن وزير املاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة وتمت إحالة طلب إعادة توظيفها على مكتب إعادة الهيكلة بوزارة الفلاحة الذي وافق على الطلب ، مضيفا أنه تم في هذا الإطار عقد العديد من الجلسات و أن الإدارة العامة للعقارات الفلاحية أصدرت قرارات إخلاء في شأن عدد من أجزاء هذه الضيعة موضوع اعتداءات.



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وبين في ذات السياق أن المساعي متواصلة لتنفيذ قرارات الإدارة العامة للعقارات الفلاحية باخلاء الأجزاء المذكورة واسترجاعها في أقرب الآجال مع إعداد مثال هندسي محيّن يتضمن الاعتداءات التي تشمل 110 هكتارات والوضعية القانونية الكاملة للعقار ، مبرزا أنه تم تكليف فريق كامل لإعداد المثال الهندسي المحيّن ومن المؤمل أن يتم في مدة لا تتجاوز عشرة أيام اعداده واحالته على الإدارة العامة للعقارات الفلاحية .

وذكر الرابحي بالمناسبة أن الضيعة الفلاحية " فائزة " تحتوي على أراض بعلية تمتد على مساحة تقدر ب159 هكتارا ، وأصول زيتون بعلية في مساحة تبلغ 199 هكتارا ، وأشجار لوز بعلية في مساحة تبلغ 15هكتارا ، ومرعى طبيعي يمتد على مساحة تبلغ 251 هكتارا .

