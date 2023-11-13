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قطيعة بالتراضي بين المدرب التونسي مراد العقبي واتحاد خنشلة الجزائري

Publié le Lundi 13 Novembre 2023 - 18:24 قراءة: 0 د, 20 ث
      
اعلن نادي إتحاد خنشلة الجزائري اليوم الاثنين عن نهاية العلاقة التعاقدية مع المدرب التونسي مراد العقبي بالتراضي بين الطرفين وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للفريق الجزائري على شبكة التواصل الاجتماعي.
يذكر ان اتحاد خنشلة يحتل المركز الرابع ب9 نقاط في البطولة الجزائرية لكرة القدم بعد 3 انتصارات وهزيمتين.
وتقدمت ادارة إتحاد خنشلة بالشكرللمدرب مراد العقبي والمعد البدني مهدى مرموش ومدرب الحراس حمدي بيوض .


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