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مفتي الجمهورية: الأربعاء مفتتح شهر جمادى الأولى 1445 هجري

Publié le Lundi 13 Novembre 2023 - 18:16 قراءة: 0 د, 11 ث
      
أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود، في بلاغ أصدره مساء يوم الاثنين، أن الثلاثاء، هو تمام الثلاثين من شهر ربيع الثاني 1445 هجري، وأن مفتتح شهر جمادى الأولى 1445 هجري سيكون بعد غد الأربعاء.



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