مفتي الجمهورية: الأربعاء مفتتح شهر جمادى الأولى 1445 هجري

أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود، في بلاغ أصدره مساء يوم الاثنين، أن الثلاثاء، هو تمام الثلاثين من شهر ربيع الثاني 1445 هجري، وأن مفتتح شهر جمادى الأولى 1445 هجري سيكون بعد غد الأربعاء.





تابعونا على ڤوڤل للأخبار