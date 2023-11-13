مفتي الجمهورية: الأربعاء مفتتح شهر جمادى الأولى 1445 هجري
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الاثنين 13 نوفمبر 2023 | 29 ربيع الثاني 1445
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