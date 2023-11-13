فريق "مالمو" يتوج بلقب البطولة السويدية للمرة الـ23 في تاريخه

توج فريق مالمو بلقب البطولة السويدية لكرة القدم لهذا الموسم للمرة الثالثة والعشرين في تاريخه بعد تغلبه على نظيره ايلفسبورغ بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما امس الاحد ضمن الجولة الأخيرة.



وسجل هدف الفوز لفريق مالمو إسحاق كيسي تيلين في الدقيقة 57 (من ركلة جزاء).





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واستطاع فريق مالمو، بقيادة مدربه هنريك رايدستورم، أن يتفوق على فريق ايلفسبورغ في جدول الترتيب في الجولة الأخيرة، ويتقدم مالمو المتصدر بفارق الأهداف عن ايلفسبورغ، حيث يملك كل فريق منهما 64 نقطة.



