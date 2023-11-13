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دجوكوفيتش يضمن صدارة التصنيف العالمي لنهاية العام بفوزه على رونه

Publié le Lundi 13 Novembre 2023 - 10:09 قراءة: 0 د, 20 ث
      
ضمن اللاعب الصربي نوفاك دجوكوفيتش صدارة التصنيف العالمي لمحترفي التنس لعام 2023 اثر تغلبه في مباراته الافتتاحية لبطولة المرحلة الختامية على الدنمركي هولغر رونه بمجموعتين لواحدة /تفاصيلها 7-6 و6-7 و6-3/.
وبذلك أنهى الفوز 19 على التوالي لدجوكوفيتش أي فرصة للإسباني كارلوس ألكاراز في تجاوزه في التصنيف العالمي هذا الأسبوع من جهة، كما عزز دجوكوفيتش رقمه القياسي في صدارة التصنيف العالمي حتى نهاية العام للمرة الثامنة.


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